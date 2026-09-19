इज़रायली सेना ने हिज़बुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया हमला, धमाके में सैनिकों के घायल होने के बाद की कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में कई बार इज़रायल और लेबनान के बीच हुए सीज़फायर के बावजूद इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अपनी सेना को लेबनान में कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है। ट्रंप कुछ मौकों पर कह भी चुके हैं कि नेतन्याहू जल्द ही अपनी सेना को लेबनान से हटा सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वह लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएंगे और जब तक ज़रूरत होगी, सेना को सिक्योरिटी जोन में रखेंगे। लेबनान के मुद्दे पर ट्रंप फोन पर नेतन्याहू को फटकार भी लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हिज़बुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इज़रायल की सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी है।