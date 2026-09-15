न हथियार न पैसे की कमी! तेल-गैस संकट के बीच हूती विद्रोही कैसे कर रहे हैं करोड़ों की कमाई?

हूतियों की ताकत का एक और बड़ा कारण उनकी रणनीतिक स्थिति है। यमन लाल सागर और बाब अल-मंदाब जैसे अहम समुद्री रास्तों के करीब है। इन रास्तों पर तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल और माल ढुलाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। हालांकि इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हालिया लड़ाई के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। मानवीय सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है।