अमेरिकी सेना को लगा एक और झटका, होर्मुज स्ट्रेट के पास एक ही दिन में ईरान ने मार गिराया दूसरा MQ-1 ड्रोन

MQ-1 ड्रोन एक मध्यम ऊंचाई वाला मानव रहित UAV है, जो मुख्य रूप से खुफिया, निगरानी, टोही और हल्के हमले के लिए इस्तेमाल होता था। अमेरिकी सेना ने इसे 2018 में सेवानिवृत्त कर दिया, लेकिन कुछ देशों में अभी भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन में रोटैक्स 914F इंजन का इस्तेमाल होता है। इसमें115 हॉर्सपावर है और पुशर प्रोपेलर पाया जाता है। इसकी लंबाई करीब 8.22 मीटर है पंखों का फैलाव 14.8 से 16.84 मीटर तक होता है। इसका खाली वजन: लगभग 512 किलोग्राम है और अधिकतम टेकऑफ वजन करीब 1,020 किलोग्राम है। इस ड्रोन की अधिकतम गति 217 किलोमीटर/घंटा और क्रूज़ गति लगभग 130-135 किलोमीटर/घंटा है। इसकी रेंज करीब 1,100-1,250 किलोमीटर है। इसमें दो AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इस ड्रोन में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड कैमरे, लेज़र डिज़ाइनर और मल्टी-स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम भी पाए जाते हैं। यह रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है और लंबे समय तक लक्ष्य पर नज़र रख सकता है।



कीमत की बात करें, तो एक अकेले ड्रोन की अनुमानित लागत करीब 4-5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पूरा सिस्टम (चार एयरक्राफ्ट्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और सैटेलाइट लिंक) की लागत लगभग 20 मिलियन डॉलर थी।