Masood Azhar: मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये के इनाम पर भारत ने कहा- पाकिस्तान के ऐसे दिखावटी ऐलान खोखले

India On Masood Azhar Reward: जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर पाकिस्तान की ओर से 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम घोषित किए जाने पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से लोगों को गुमराह करने वाली ऐसी चालें नई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश जब इस तरह के ऐलान करता है तो उनकी गंभीरता और नतीजे सभी जानते हैं। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को दिखावटी घोषणाएं करने के बजाय ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए, जिनका जमीन पर वास्तविक असर दिखाई दे।