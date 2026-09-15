Saudi Arabia Emergency Alert: हूती हमलों के खतरे के बीच मक्का में इमरजेंसी अलर्ट, घरों में रहने की सख्त हिदायत

आपातकालीन चेतावनी में लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए खुली जगहों, खिड़कियों और कांच की बनी चीज़ों से सख्ती से दूर रहें। इसके अलावा, बालकनी या छत पर जाने की सख्त मनाही है। चेतावनी जारी होने के समय जो लोग बाहर हों, उन्हें तुरंत किसी मज़बूत इमारत में शरण लेनी चाहिए या किसी बैरिकेडिंग के पीछे छिप जाना चाहिए। अधिकारियों ने लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने, संवेदनशील जगहों की तस्वीरें या वीडियो न लेने और सड़कों पर बेवजह न घूमने की अपील की है।