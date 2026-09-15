Bangladesh News: बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के 7 नेताओं को मौत की सजा, जानें क्या है मामला

Bangladesh News: ढाका। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सात नेताओं को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने इन नेताओं को 2024 में हुए छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध, हत्या के लिए उकसाने और हत्याओं को भड़काने का दोषी माना है। सभी सातों नेताओं को उनकी गैरमौजूदगी में सजा सुनाई गई। तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता न्यायमूर्ति नजरुल इस्लाम चौधरी ने की। अभियोजक एम. अमीनुल इस्लाम ने फैसले पर खुशी जताई।