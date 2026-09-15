’13 भारतीयों को बचाया गया, एक लापता नागरिक की तलाश जारी’, MT El Gaia जहाज पर हमले के बाद भारत ने दिया बयान

अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने इस बारे में बताया कि ईरान की सेना ने पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर जहाज MT El Gaia पर हमला किया। अमेरिकी सेना के अनुसार पिछले महीने जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया था और फिर 13 सितंबर को ओमान के तट के पास जहाज पर ड्रोन से फिर से हमला किया गया। अमेरिकी सेना के बयान से पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) का हवाला देते हुए खबर दी थी कि होर्मुज़ स्ट्रेट में एक तेल टैंकर जहाज नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकरा गया था, जिससे जहाज पर विस्फोट हुआ और आग लग गई। बताया गया था कि इस हादसे का शिकार MT El Gaia जहाज हुआ था।