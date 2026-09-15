15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

’13 भारतीयों को बचाया गया, एक लापता नागरिक की तलाश जारी’, MT El Gaia जहाज पर हमले के बाद भारत ने दिया बयान

MT El Gaia Attack: ओमान के तट पर 13 सितंबर को पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर जहाज MT El Gai पर हमले के बाद 13 भारतीयों को बचा लिया गया, लेकिन एक लापता नागरिक की तलाश जारी है। इस मामले में भारत का बयान सामने आया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 15, 2026

Randhir Jaiswal

रणधीर जायसवाल (Photo - Video Screenshot from @MEAIndia)

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान ओमान (Oman) के तट पर 13 सितंबर को पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर जहाज MT El Gai पर हमले का भी ज़िक्र हुआ। एक सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, "जहाज पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया है और हम अपने नागरिकों को बचाने की कोशिशों के लिए ओमान के अधिकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। एक भारतीय नागरिक, जो जहाज पर सवार एक नाविक था, अभी भी लापता है। उसकी तलाश जारी है।"

जलक्षेत्र में आज़ाद और सुरक्षित आवाजाही की बात दोहराई

जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में आज़ाद और सुरक्षित आवाजाही और इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से व्यापार के बिना रुकावट चलने की अपनी मांग दोहराई। जायसवाल ने इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग और आम लोगों से जुड़ी चीज़ों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई और कहा कि नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार का बिना रुकावट चलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग, नाविकों, आम लोगों और आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाना हमें मंज़ूर नहीं है।"

जलमार्गों से व्यापार का प्रवाह जल्द से जल्द बहाल किया जाए

जायसवाल ने आगे कहा कि इस इलाके में सुरक्षित समुद्री आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से व्यापार का बिना रुकावट चलना जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम यह भी अपील करते हैं कि इस इलाके में आज़ाद और सुरक्षित आवाजाही के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से व्यापार का प्रवाह जल्द से जल्द बहाल किया जाए।"

किसने किया हमला?

अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने इस बारे में बताया कि ईरान की सेना ने पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर जहाज MT El Gaia पर हमला किया। अमेरिकी सेना के अनुसार पिछले महीने जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया था और फिर 13 सितंबर को ओमान के तट के पास जहाज पर ड्रोन से फिर से हमला किया गया। अमेरिकी सेना के बयान से पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) का हवाला देते हुए खबर दी थी कि होर्मुज़ स्ट्रेट में एक तेल टैंकर जहाज नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकरा गया था, जिससे जहाज पर विस्फोट हुआ और आग लग गई। बताया गया था कि इस हादसे का शिकार MT El Gaia जहाज हुआ था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Sept 2026 06:13 pm

Published on:

15 Sept 2026 06:13 pm

Hindi News / National News / ’13 भारतीयों को बचाया गया, एक लापता नागरिक की तलाश जारी’, MT El Gaia जहाज पर हमले के बाद भारत ने दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

JPSC-JSSC Case: सरकार ने नहीं दाखिल किया एफिडेविट, वकील बोले- दागी नवनियुक्तों को बचा रही सरकार

advocate on JPSC JSSC CGL case
राष्ट्रीय

केतन मर्डर केस: सगाई के बाद चेतन और सिया में बन गई थी दूरी, लेकिन बाली और महाबलेश्वर ट्रिप ने दी केतन की हत्या की साजिश को हवा

Ketan Agrawal Murder Case
राष्ट्रीय

मद्रास हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: पति की पहली शादी से अनजान महिला पर नहीं चलेगा बिगैमी का केस

Madras High Court
राष्ट्रीय

पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के फैन हुए जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला, ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले की निंदा को बताया कूटनीतिक जीत

PM Narendra Modi and CM Omar Abdullah
राष्ट्रीय

केरल में विकास का रोडमैप तैयार! 3 दिन, 40 विभाग और 73 प्रोजेक्ट्स से मिलेगी नई रफ्तार

Reimagining Kerala
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.