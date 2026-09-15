’13 भारतीयों को बचाया गया, एक लापता नागरिक की तलाश जारी’, MT El Gaia जहाज पर हमले के बाद भारत ने दिया बयान

रणधीर जायसवाल (Photo - Video Screenshot from @MEAIndia)
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान ओमान (Oman) के तट पर 13 सितंबर को पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर जहाज MT El Gai पर हमले का भी ज़िक्र हुआ। एक सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, "जहाज पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया है और हम अपने नागरिकों को बचाने की कोशिशों के लिए ओमान के अधिकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। एक भारतीय नागरिक, जो जहाज पर सवार एक नाविक था, अभी भी लापता है। उसकी तलाश जारी है।"
जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में आज़ाद और सुरक्षित आवाजाही और इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से व्यापार के बिना रुकावट चलने की अपनी मांग दोहराई। जायसवाल ने इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग और आम लोगों से जुड़ी चीज़ों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई और कहा कि नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार का बिना रुकावट चलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग, नाविकों, आम लोगों और आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाना हमें मंज़ूर नहीं है।"
जायसवाल ने आगे कहा कि इस इलाके में सुरक्षित समुद्री आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से व्यापार का बिना रुकावट चलना जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम यह भी अपील करते हैं कि इस इलाके में आज़ाद और सुरक्षित आवाजाही के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से व्यापार का प्रवाह जल्द से जल्द बहाल किया जाए।"
अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने इस बारे में बताया कि ईरान की सेना ने पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर जहाज MT El Gaia पर हमला किया। अमेरिकी सेना के अनुसार पिछले महीने जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया था और फिर 13 सितंबर को ओमान के तट के पास जहाज पर ड्रोन से फिर से हमला किया गया। अमेरिकी सेना के बयान से पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) का हवाला देते हुए खबर दी थी कि होर्मुज़ स्ट्रेट में एक तेल टैंकर जहाज नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकरा गया था, जिससे जहाज पर विस्फोट हुआ और आग लग गई। बताया गया था कि इस हादसे का शिकार MT El Gaia जहाज हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग