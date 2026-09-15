पहले इंस्टाग्राम पर लिखा- काश मैं मॉन्स्टर होती! फिर महिला कॉन्स्टेबल-सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की घर में हो गई संदिग्ध मौत

जान्हवी गांधीनगर के सेक्टर-3डी इलाके में किराए के मकान में रहती थीं। वह अपनी नाइट ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौटी थीं। देर रात तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिवार के लोगों को शक हुआ। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया तो जान्हवी कमरे में मृत मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सेक्टर-7 पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।