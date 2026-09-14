15 मिनट में 15-15 लड्डू खाकर दो महिलाओं ने बनाया रेकॉर्ड

जामनगर. गणेश चतुर्थी पर सोमवार को शहर में एक अनोखी और रोचक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लड्डू खाने में महिलाओं ने पुरुष प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया।

ब्रह्म सोशल ग्रुप द्वारा लगातार 18वें वर्ष आयोजित ‘ओपन सौराष्ट्र मोदक आरोग प्रतियोगिता’ में विभिन्न आयु वर्ग के कुल 44 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

प्रतियोगिता में महिला, वरिष्ठ नागरिक, युवा पुरुष और बाल वर्ग सहित चार अलग-अलग श्रेणियां रखी गई थीं। प्रतिभागियों को शुद्ध घी और ड्रायफ्रूट्स से तैयार किए गए लगभग 100 ग्राम वजन के लड्डू परोसे गए। लड्डुओं के साथ दाल भी परोसी गई।

ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष आनंद दवे ने बताया कि कुल 44 प्रतियोगियों ने भाग लिया। महिला, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक वर्ग में 13-13 प्रतिभागी शामिल हुए, बाल वर्ग में 5 बच्चों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। प्रतियोगिता के लिए कुल 250 लड्डू तैयार किए गए।

इस बार प्रतियोगिता के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। पहले प्रतिभागियों को 30 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष समय सीमा घटाकर सिर्फ 15 मिनट कर दी गई। प्रतिभागियों को शुरुआत में दो लड्डुओं के साथ दो टोकन दिए गए। इसके बाद खाए गए लड्डुओं और टोकनों की गणना के आधार पर परिणाम घोषित किया गया।