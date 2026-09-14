अहमदाबाद शहर में 3.38 इंच बारिश, जगह-जगह भरा पानी, लोग हुए परेशान

शहर में सोमवार को हुई तेज बारिश के बीच शेला क्षेत्र में गंभीर स्थिति सामने आई। क्लब O7 के पास सड़क पर भरे गहरे बारिश के पानी में एकलव्य स्कूल की बस अचानक बंद हो गई। बस में प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चे सवार थे। पानी के बीच बस रुकने से बच्चे घबरा गए और खिड़कियों से हाथ हिलाकर मदद के लिए पुकारते नजर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के बनाए वीडियो में बच्चे बस की खिड़कियों से बाहर हाथ निकालकर मदद मांगते दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश और पानी के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर मौके पर चिंता का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने दूसरी बस मौके पर भेजी और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घर पहुंचाया।