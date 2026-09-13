रेल संरक्षा, यात्री सुविधाओं एवं माल परिवहन को और बेहतर बनाने पर जोर

भावनगर. पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस ट्रेन (नंं. 19218) के कोच संख्या बी2 के बायो-टॉयलेट से यात्री के खोए सोने के दो पेंडेंट बरामद किए।

जानकारी के अनुसार, यात्री चिति विशे ने यात्रा के दौरान सोने के दो पेंडेंट खो जाने के संबंध में रेलमदद पर 1 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत प्राप्त होते ही भावनगर मंडल के संबंधित कोचिंग स्टाफ द्वारा 2 सितंबर को बायो-टॉयलेट की जांच की गई। हालांकि, प्रारंभिक जांच में आभूषण बरामद नहीं हो सके।

संबंधित कोच को 11 सितंबर को भावनगर कोचिंग डिपो की सिक लाइन में अलग कर बायो-टॉयलेट की पुनः विस्तृत एवं तकनीकी जांच की गई।

मंडल रेल प्रबंधक दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर एस. के. मिश्रा के निर्देशन में तकनीकी टीम द्वारा बायो-टॉयलेट को सावधानीपूर्वक खोलकर उसके विभिन्न घटकों की क्रमबद्ध एवं गहन जांच की गई। तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण इस कार्य में टीम द्वारा धैर्य, सतर्कता एवं तकनीकी दक्षता के साथ लगातार प्रयास किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जांच के दौरान यात्री द्वारा बताए गए सोने के दोनों पेंडेंट बरामद कर लिए गए।

बरामद आभूषणों को निर्धारित रेलवे प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। यात्री को दूरभाष के माध्यम से आभूषणों की बरामदगी की सूचना दे दी गई है तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद उन्हें आभूषण प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है।