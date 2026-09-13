विदेश भेजने का झांसा देकर एक करोड़ की धोखाखडी का आरोपी गिरफ्तार

आणंद. विदेश जाने के इच्छुक लोगों को विदेश में वर्क परमिट और नौकरी दिलाने के बहाने 28 लोगों से एक करोड़ चार लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पासपोर्ट, कंप्यूटर-प्रिंटर, नोट गिनने की मशीन सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।

जानकारी के अनुसार, शहर में नावलीवाला बिल्डिंग में क्रिष्णा ओवरसीज कंसल्टेंसी नाम से ऑफिस खोलकर यूके, सर्बिया, आर्मेनिया, लातविया सहित यूरोप के विभिन्न देशों में वर्क वीजा और नौकरी दिलाने के विज्ञापन सोशल मीडिया पर दिए जाते थे। विदेश जाने के इच्छुक लोग जब ऑफिस में संपर्क करते थे, तब कंसल्टेंसी के साझेदार हार्दिक शाह, पत्नी अंकिता शाह और नंदकुमार उकाणी लोगों को विदेश भेजने का लालच देकर उनसे चार लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की रकम लेते थे। इसके बाद ई-वीजा दिखाकर लोगों का विश्वास हासिल किया गया।

पिछले मंगलवार को ऑफिस पर ताला लगाकर हार्दिक शाह तथा नंदकुमार उकाणी फरार हो गए। वहीं अंकिता शाह गुरुवार शाम को फरार होने के लिए घर का सामान पैक कर रही थी। इसी दौरान विदेश जाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए लोग ढूंढते-ढूंढते अंकिता के घर पहुंच गए। वहां अंकिता को सामान पैक करते देखकर लोग चौंक गए। इसके बाद 112 पर सूचना देने पर पुलिस अंकिता के घर पहुंची। ठगी का शिकार हुए लोग अंकिता शाह को लेकर आणंद टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में पेश करने पर दो दिन का रिमांड मंजूर किया गया था।

पुलिस ने आरोपी हार्दिक शाह के मोबाइल फोन को ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भावनगर के पास उमराला में मिली। इसके बाद आणंद टाउन पुलिस की एक टीम उमराला पहुंची और हार्दिक शाह को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को कोर्ट में पेश करने पर 3 दिन का रिमांड मंजूर किया गया।

पेटलाद शहर में रहने वाली कुंदनबेन योगेशभाई पटेल ने नवंबर 2025 में सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर कंसल्टेंसी से संपर्क किया था। दंपति ने उन्हें यूरोप के सर्बिया और बाद में यूके का विजिटर वीजा दिलाने का लालच दिया और कुंदनबेन से चरणबद्ध तरीके से लाखों रुपये लिए। आरोपियों ने उन्हें फर्जी जॉइनिंग लेटर भी दिए। समय बीतने के बाद जब वीजा नहीं मिला और रकम भी वापस नहीं की गई, तब वह ठगी का शिकार हो गईं। इस मामले में 19 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 79.80 लाख रुपए की ठगी किए जाने का खुलासा हुआ। आणंद टाउन पुलिस ने कुंदनबेन पटेल की शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी हार्दिक शाह, पत्नी अंकिता शाह और साझेदार नंदकुमार उकाणी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस दौरान ठगी का शिकार हुए नौ और लोगों ने पुलिस से संपर्क किया।