गुजरात की 200 तहसीलों में बारिश, तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट

रविवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सबसे अधिक बारिश वलसाड जिले की कपराड़ा तहसील में 3.35 इंच दर्ज की गई। इसके बाद बोटाद की बरवाला में 3.27, नवसारी की वांसदा और वलसाड की धरमपुर में 3.19, सूरत की अंबिका में 2.60 और वलसाड की नानापोंढा में 2.52 इंच बारिश हुई। नर्मदा की गरुडेश्वर में 2.48, दाहोद में 2.32, खेड़ा में 2.28 और वलसाड की वापी में 2.17 इंच बारिश दर्ज की गई। दक्षिण गुजरात के साथ मध्य और उत्तर गुजरात के कई हिस्सों में भी पानी बरसा। अहमदाबाद जिले की धंधुका तहसील में 1.93 इंच, दस्क्रोई में 1.61 और अहमदाबाद शहर में 1.34 इंच बारिश दर्ज हुई। राज्य में लगातार दूसरे दिन व्यापक बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी।