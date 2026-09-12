यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ ऊर्जा दक्षता की दिशा में करें प्रयास : बांभणिया

भावनगर. केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सह भावनगर लोकसभा सीट से सांसद निमुबेन बांभणिया ने भावनगर मंडल यात्री सुविधाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।उन्होंने यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंडल में अधिक से अधिक सोलर प्लांट स्थापित करने तथा रेलवे परिसरों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

बांभणिया ने भावनगर मंडल में यात्री सुविधाओं में और अधिक वृद्धि के लिए अपना पूर्ण सहयोग एवं सकारात्मक सहयोगात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का आश्वासन दिया। साथ ही यात्री सुविधाओं के विस्तार और रेलवे के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विकास कार्यों को निरंतर गति देने पर बल दिया।