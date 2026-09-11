Gujarat: छोटाउदेपुर जिले में खोजी गई ‘रुंजिया रिपेंस’ पौधे की एक नई किस्म

शोध से जुड़े डॉ. यादव ने कहा कि पौधे की यह नई किस्म आम तौर पर पाए जाने वाले रुंजिया रिपेंस से अलग है, जिसमें नीले और बैंगनी रंग के फूल होते हैं। नई किस्म में बिल्कुल सफेद कोरोला (फूल की पंखुड़ियां), मध्यम आकार के फ्लावर स्पाइक्स (पुष्प दंड ) तथा हरे और सफेद पॉइंटेड टिप्स वाले छोटे ब्रेक्ट्स (पत्तीनुमा संरचना) होते हैं। इस शोध को फॉरेस्ट्री के सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय जर्नल इंडियन फॉरेस्टर में प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया है। पौधे में फूल आने का समय फरवरी से अप्रेल तक दर्ज किया है। मई से जून तक इसमें फल आते हैं। रुंजिया रिपेंस में फूल आने की समय अगस्त से जनवरी तक दर्ज किया गया है।