गुजरात में अब दिन-रात 24 घंटे खुली रखी जा सकेंगी दुकानें

नए प्रावधान के तहत राज्य के महानगर पालिका क्षेत्र, नेशनल हाइवे, रेलवे प्लेटफॉर्म, राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेशन परिसर, हॉस्पिटल परिसर और पेट्रोल पंप पर दुकानों और प्रतिष्ठानों को सातों दिन 24 घंटे खुला रखा जा सकेगा। हालांकि नगर पालिका, राज्य के राजमार्गों पर मौजूद दुकानों को मध्यरात्रि बाद दो बजे से लेकर छह बजे तक की अवधि को छोड़ अन्य समय तक खुला रखा जा सकेगा। जिलों में और छोटे रास्तों पर भी देर रात 11 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगीं। 11 से सुबह छह बजे तक उन्हें बंद रखना होगा। पंजीकरण कराए बिना दुकान चलाने की स्थिति में 10 हजार रुपए का दंड वसूला जाएगा। इस राशि में पंजीकरण शुल्क को भी शामिल माना जाएगा।