Ahmedabad: ठेके पर नौकरी लगवाने के नाम पर 95 हजार की रिश्वत लेते चार गिरफ्तार

एसीबी की कार्रवाई में सिक्योरशिल्ड सिक्योरिटी सर्विस के कार्यालय में टेबल के खाने से 2,29,000 रुपए नकद मिले। इसके बाद आरोपी नंबर 1 और 2 के ठहरने वाले होटल के कमरे की तलाशी ली गई। वहां आरोपियों के बैग से 19,29,900 रुपए नकद बरामद हुए। डीकॉय में स्वीकार की गई 95 हजार रुपए की रिश्वत के अलावा कार्यालय और होटल से मिली नकदी को मिलाकर कुल 21,57,900 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। यह राशि रिश्वत की होने की आशंका है। नौकरी के लिए आने वाले 46 लोगों के पास से इसे रिश्वत के रूप में लेने की आशंका है। सूत्रों के तहत एसीबी को टोल फ्री नंबर 1064 पर नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए लेने की शिकायत मिली थी। जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।