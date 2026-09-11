खाद्य तेल की रीपैकिंग इकाई में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, 3.93 लाख रुपए का खाद्य तेल जब्त

Ahmedabad : खाद्य तेल की रीपैकिंग और बिक्री में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आने के बाद अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। लाभां स्थित एक इकाी की जांच के दौरान विभाग को रीपैकिंग प्रक्रिया, पैकेजिंग और स्टॉक के रिकॉर्ड में कई गंभीर खामियां मिलीं। कार्रवाई के दौरान मौके पर मिले 175 भरे हुए तेल के टिन को जब्त कर उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। इनकी अनुमानित कीमत 3.93 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। इसके साथ ही रीपैकिंग इकाई को सील कर दिया गया।