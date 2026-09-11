Gujarat : राणक गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, 200 से अधिक छात्राओं की बिगड़ी तबीयत

Ananad जिले के वल्लभविद्यानगर स्थित राणक गर्ल्स हॉस्टल में गुरुवार रात का भोजन करने के बाद 200 से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। छात्राओं को देर रात दस्त, उल्टी और पेट में असहनीय दर्द की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर 20 से अधिक छात्राओं को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य प्रभावित छात्राओं का हॉस्टल में ही उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीमें हॉस्टल पहुंचीं और जांच शुरू की।