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Gujarat : राणक गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, 200 से अधिक छात्राओं की बिगड़ी तबीयत

जिले के वल्लभविद्यानगर स्थित राणक गर्ल्स हॉस्टल में गुरुवार रात का भोजन करने के बाद 200 से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया।
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अहमदाबाद

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Omprakash Sharma

Sep 11, 2026

Ahmedabad

बीमार हुई छात्रा को संभालते हुए।

Ananad जिले के वल्लभविद्यानगर स्थित राणक गर्ल्स हॉस्टल में गुरुवार रात का भोजन करने के बाद 200 से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। छात्राओं को देर रात दस्त, उल्टी और पेट में असहनीय दर्द की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर 20 से अधिक छात्राओं को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य प्रभावित छात्राओं का हॉस्टल में ही उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीमें हॉस्टल पहुंचीं और जांच शुरू की।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय पहले दवा देकर कमरे में आराम करने के लिए कहा गया। करीब दो घंटे तक उपचार में देरी होने का भी आरोप है। इस दौरान अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक बड़ी संख्या में छात्राओं के बीमार पड़ने से हॉस्टल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रभावित छात्राओं में से 20 से अधिक को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हॉस्टल में रहकर स्थिति पर नजर रख रही हैं और फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए भोजन एवं अन्य सामग्री के नमूने एकत्र कर रही हैं।

पनीर की सब्जी व फ्रूट सलाद था भोजन में

हॉस्टल में रात के भोजन में पनीर की सब्जी और फ्रूट सलाद परोसा गया था। भोजन के बाद ही बड़ी संख्या में छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई। प्राथमिक तौर पर फ्रूट सलाद को लेकर आशंका जताई जा रही है। विभाग ने भोजन के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

हॉस्टल की रसोई की जांच के दौरान स्वच्छता की कमी

करमसद-आणंद महानगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी राकेश पटेल के अनुसार, हॉस्टल की रसोई की जांच के दौरान स्वच्छता की कमी सामने आई है। वहीं अनाज में कीड़े पाए जाने की जानकारी भी मिली है। स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीमें रसोई तथा खाद्य सामग्री की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

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#AhmedabadNews

Updated on:

11 Sept 2026 10:21 pm

Published on:

11 Sept 2026 10:21 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat : राणक गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, 200 से अधिक छात्राओं की बिगड़ी तबीयत

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