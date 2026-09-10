Ahmedabad: गणपति पंडालों में अग्निसुरक्षा उपकरण, दो आपातकालीन निकास द्वार अनिवार्य

गाइड लाइन के तहत गणपति पंडाल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ज्वलनशीप पदार्थ के गोदाम, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, हाईटेंशन लाइन या रेलवे लाइन के पास नहीं बनाए जा सकेंगे। इसे दूर बनाना होगा। हर बड़े पंडाल में कम से कम दो आपातकालीन निकास द्वार बनाने होंगे, जो परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। निकास द्वार की चौड़ाई न्यूनतम 1.5 मीटर रखनी होगी। हवनकुंड का उपयोग केवल पर्याप्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था के साथ ही किया जा सकेगा। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा संदेशों के लिए पंडालों में पब्लिक एड्रस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना होगा।