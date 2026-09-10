गुजरात में अगस्त माह में 48 पॉक्सो मामलों में फैसला, 35 को उम्र कैद

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात में बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले किसी भी आरोपी के लिए कोई दया या रियायत हो ही नहीं सकती। राज्य सरकार ने पॉक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और सुदृढ़ कानूनी ढांचा तैयार किया है, जिससे आज पीड़िता और उसके परिवार को महीनों या वर्षों में नहीं, बल्कि गिने-चुने दिनों में त्वरित न्याय मिल रहा है। मात्र 72 घंटे में चार्जशीट से फैसले तक पहुंचना गुजरात पुलिस की उत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक जांच, न्यायपालिका के कड़े और प्रशंसनीय दृष्टिकोण का परिणाम है।