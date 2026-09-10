हर साल एक-डेढ़ लाख मरीजों को कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत, 60 हजार ही उपलब्ध हो पाते

मंत्री के अनुसार, आधुनिक चिकित्सा तकनीक ने नेत्रदान को और अधिक उपयोगी बना दिया है। पहले एक कॉर्निया का इस्तेमाल एक ही मरीज के लिए किया जाता था। अब तकनीक के जरिए कॉर्निया की तीन-चार परतों में से मरीज की जरूरत के अनुरूप परत अलग कर प्रत्यारोपित की जाती है। इससे एक चक्षुदान का लाभ तीन-चार मरीजों तक पहुंच सकता है। चक्षुदान में प्राप्त 100 कॉर्निया में से करीब 20 से 30 ही प्रत्यारोपण के लिए उपयोगी होते हैं। कॉर्निया प्रत्यारोपण छह सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि नई आई बैंक खोलने के लिए करीब 40 लाख रुपए तथा प्रत्येक चक्षुदान स्वीकार करने पर 2,000 रुपए की सरकारी सहायता दी जाती है। आई डोनेशन सेंटर खोलने के लिए भी एक लाख रुपए की ग्रांट का प्रावधान है।