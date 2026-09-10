वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा युवाओं की गतिशीलता और अवसरों को सक्षम बनाने वाला केंद्र

यह स्टेशन वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के ऊपर बनाया जा रहा है, जिससे बुलेट ट्रेन और भारतीय रेल के बीच निर्बाध आवागमन संभव होगा। स्टेशन का स्थान पश्चिम रेलवे स्टेशन तथा शहर के सिटी और इंटरस्टेट बस डिपो के साथ भी बेहतर एकीकरण सुनिश्चित करता है।

यह एकीकरण विशेष रूप से युवा यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी पूरी यात्रा के दौरान विभिन्न परिवहन साधनों को आसानी से जोड़ सकेंगे और एक अधिक सुविधाजनक एवं सुगम यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

फोकस केवल गति पर नहीं, बल्कि यात्रा को सरल, आरामदायक और सुगम बनाने पर भी है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय, शौचालय एवं रिटेल सुविधाएं, यात्रियों के लिए पिक-अप एवं ड्रॉप-ऑफ क्षेत्र, कार, बस और ऑटो के लिए अलग-अलग पार्किंग सुविधाएं, आधुनिक स्टेशन प्लाजा, यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र, लैंडस्केपिंग, स्पष्ट एवं सुविधाजनक वे-फाइंडिंग व्यवस्था आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी।