गांधीनगर हादसे में 15 मजदूर दबे, अमित शाह ने CM से बात कर पूछा- अब कैसी है स्थिति?

घटना के बाद अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने बचाव अभियान की स्थिति और घायलों को दिए जा रहे इलाज के बारे में भी पूछा। अमित शाह ने कहा कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सभी घायल मजदूरों को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की।