शापुर-लुशाला के बीच अब 110 किमी प्रति घंटा की सामान्य गति से दौड़ेंगी ट्रेनें

भावनगर. पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल संचालन को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं तेज बनाने की दिशा में बुधवार को राजकोट-सोमनाथ सेक्शन पर जूनागढ़ जिले में स्थित शापुर-लुशाला के बीच मौजूदा ट्रैक के लगभग 2 मीटर घुमाव में सुधार किया गया।यह कार्य 6 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान पूरा किया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्य के तहत 2.9 डिग्री के घुमाव को कम करके 2 डिग्री किया गया। इसके परिणामस्वरूप इस घुमाव पर लागू 100 किमी प्रति घंटा का गति प्रतिबंध हटाकर अब ट्रेनों को सामान्य अधिकतम 110 किमी प्रति घंटा की गति से संचालित किया जा सकेगा।

त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्य से ट्रेनों की यात्रा अवधि में कमी आने, संचालन में अधिक सुगमता एवं समयपालन में सुधार होने की संभावना है। यात्रियों को गंतव्य तक अपेक्षाकृत तेज और सुगम रेल यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही, घुमाव की ज्यामिति में सुधार से रेल संचालन को अधिक प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी।

यह कार्य भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर डी.एस. यादव के निर्देशन में तथा मंडल इंजीनियर (पश्चिम) राजीव सिंह की देखरेख में जूनागढ़ के पुरेंद्र कुमार वर्मा की टीम एवं संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पूरा किया गया।