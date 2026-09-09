बात सुनिए, शायद किसी की जिंदगी बच जाए

व्यक्ति कई बार सीधे मदद नहीं मांगता, लेकिन बढ़ती चुप्पी, निराशा, सामाजिक दूरी या खुद को बोझ समझने जैसी बातें संकेत दे सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर बातचीत और मदद उपलब्ध कराई जाए तो संकट को गंभीर होने से रोका जा सकता है।अहमदाबाद के मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल की टेली-मानस हेल्पलाइन पर रोज 180 से 200 कॉल आ रहे हैं। इनमें करीब 5 प्रतिशत कॉल आत्महत्या के विचारों से जुड़े हैं, यानी रोज लगभग 9 से 10 लोग इस गंभीर मानसिक संकट में मदद मांग रहे हैं। करीब 15 प्रतिशत कॉल तनाव और 20 प्रतिशत डिप्रेशन-एंग्जाइटी से संबंधित हैं। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक परेशानी को शुरुआती स्तर पर पहचानना और व्यक्ति को अकेला न छोड़ना कितना जरूरी है।