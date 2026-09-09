जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस का जन आक्रोश, गांधीनगर में धरना

चावड़ा ने कहा कि बारिश की कमी से राज्य के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हैं। किसान महंगे खाद-बीज और खेती की बढ़ती लागत से परेशान है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराकर सूखा घोषित किया जाए तथा किसानों का चालू वर्ष का फसल ऋण और बिजली बिल माफ किया जाए। साथ ही किसानों, खेत मजदूरों और छोटे रोजगार करने वालों के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की। उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रसोई का बजट बिगड़ गया है और शिक्षा व स्वास्थ्य का खर्च भी बढ़ रहा है। युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने सरकारी भर्तियों में देरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने का आरोप लगाया।