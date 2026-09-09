अहमदाबाद में 89वीं कालीबाड़ी दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से

मुखर्जी ने बताया कि एसोसिएशन अहमदाबाद में बंगाली संस्कृति, परंपरा और विरासत को बचाने और लगभग नौ दशकों के अपने सफर में नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है। इस आयोजन ने अहमदाबाद के अलग-अलग समुदाय के बीच प्यार, भरोसे और कल्चरल कनेक्शन का खूबसूरत पुल भी बनाया है।

बीसीए के सचिव अनल मुखर्जी ने बताया कि बंगाली और गुजराती संस्कृति के बीच यह पुल आस्था, ट्रेडिशन, दोस्ती और कलेक्टिव सेलिब्रेशन को जोड़ता है। शायद यह पुल अपने आप में हावड़ा ब्रिज और अटल ब्रिज जितना ही ज़रूरी है। जैसे एक पुल दो किनारों को जोड़ता है, वैसे ही कालीबाड़ी दुर्गा पूजा दो कल्चरल ट्रेडिशन और कम्युनिटी को करीब लाने का काम करती है।