गोंडल के आइकॉनिक मेले में मध्य प्रदेश के युवक की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

इसके बाद गुस्साए राहुल ने चाकू निकालकर रमाशंकर पर कथित तौर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। इस दौरान रमाशंकर का चचेरा भाई विशाल शर्मा बीच-बचाव करने आया। चाकू लगने से वह भी घायल हो गया। घटना के बाद राहुल सहित अन्य आरोपी वहां से भागे। राहुल डोडिया मेले से बाहर निकलकर भाग रहा था, तभी बंदोबस्त में तैनात पुलिस निरीक्षक जी.एस. गढ़वी और पुलिस उप निरीक्षक ने उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया।

दूसरी ओर, रमाशंकर के सीने में चाकू का गहरा घाव लगने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा था। इसी दौरान लोगों ने उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया। उपचार शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक के.जी. झाला भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। साथ ही राहुल डोडिया, समीर सुमरा, अल्फाज शेख, नवाज दोढिया, असफाख जुनेजा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी गोंडल के वोरा कोटडा रोड क्षेत्र के रहने वाले हैं।