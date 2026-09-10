Ahmedabad: शहर में एक साल में हत्या के 83, दुष्कर्म के 286 मामले दर्ज

गुजरात विधानसभा (फाइल फोटो)।
Ahmedabad. शहर में बीते एक साल में यानी एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 के दौरान हत्या की 83 मामले जबकि दुष्कर्म की 286 वारदातें पंजीकृत हुई हैं। इसी अवधि में चोरी की 2860, लूट की 56, बलात्कार की 289, हत्या की 83, छेड़छाड़ की 117 और अपहरण की 225 प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा फिरौती मांगने से जुड़ीं 10, शराब से जुड़ीं 12889, जुएं से जुड़ीं 1495 शिकायतें दर्ज की गई।
राज्य विधानसभा में आंकलाव से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अमित चावडा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में गृहमंत्री सह उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की ओर से यह लिखित जानकारी दी गई।गृह मंत्री की ओर से सदन को बताया गया कि अहमदाबाद शहर में बीते एक साल में साइबर ठगी के 495 मामले पंजीकृत हुए हैं। यह दर्शाता है कि शहर में हर दिन औसतन एक से ज्यादा (1.35 व्यक्ति) साइबर ठगी का शिकार हो रहा है।
सदन में बताया गया कि अहमदाबाद और सूरत शहर में बीते एक साल में दर्ज इन मामलों में लिप्तता के चलते 38,877 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 725 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस मोबाइल सर्विलांस, मुखबिर की मदद ले रही है। साइबर अपराधों में शामिल आरोपियों के लिए बैंक खातों और आइपी एड्रेस को ट्रैक कर रही है, जबकि राज्य से बाहर भागे आरोपियों के लिए अन्य राज्यों की पुलिस की मदद ले रही है।
विधानसभा में बताया गया कि एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 के दौरान सूरत शहर में हत्या की 115 वारदातें दर्ज की गई हैं। बलात्कार के 331, छेड़छाड़ के 134 और अपहरण के 297 अपराध दर्ज हुए। फिरौती के 108, चोरी के 1275, लूट के 54 मामले और साइबर ठगी के 333 केस दर्ज हुए। शराब से जुड़े 8556 और जुए के 1137 केस पंजीकृत हुए हैं।
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