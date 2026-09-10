Ahmedabad: शहर में एक साल में हत्या के 83, दुष्कर्म के 286 मामले दर्ज

सदन में बताया गया कि अहमदाबाद और सूरत शहर में बीते एक साल में दर्ज इन मामलों में लिप्तता के चलते 38,877 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 725 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस मोबाइल सर्विलांस, मुखबिर की मदद ले रही है। साइबर अपराधों में शामिल आरोपियों के लिए बैंक खातों और आइपी एड्रेस को ट्रैक कर रही है, जबकि राज्य से बाहर भागे आरोपियों के लिए अन्य राज्यों की पुलिस की मदद ले रही है।