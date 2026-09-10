भावनगर टर्मिनस-बान्द्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 16 को

भावनगर. अहमदाबाद. वडोदरा. पर्युषण पर्व के दौरान संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए भावनगर टर्मिनस-बान्द्रा टर्मिनस के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

भावनगर के मंडल रेल प्रबंधक दिनेश वर्मा ने कहा कि यह ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक एवं सुगम रेल यात्रा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भावनगर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, भावनगर टर्मिनस-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 09024) 16 सितंबर को भावनगर टर्मिनस से शाम 5:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 7:25 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वहीं, बान्द्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 09023) 15 सितंबर को बान्द्रा टर्मिनस से शाम 7:25 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 10:30 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में सिहोर, सोनगढ़, धोला, बोटाद, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एवं एसएलआरडी कोच उपलब्ध रहेंगे। ट्रेन नं. 09023 एवं 09024 की बुकिंग शुक्रवार से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आइआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरू होगी।