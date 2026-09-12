अहमदाबाद: क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 4.5 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्त; 3 गिरफ्तार

Ahmedabad Crime Branch: अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (DCB) ने अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए 939.81 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, बरामद ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये है। कार्रवाई नारोदा के हंसपुरा क्रॉसरोड्स पर की गई। पुलिस ने बताया कि एक कार की तलाशी के दौरान मेफेड्रोन बरामद की गई। आरोप है कि वाहन के जरिए बिना किसी वैध परमिट के ड्रग्स की खेप ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान कार में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।