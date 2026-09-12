अहमदाबाद: क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 4.5 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्त; 3 गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, फोटो - ANI
Ahmedabad Crime Branch: अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (DCB) ने अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए 939.81 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, बरामद ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये है। कार्रवाई नारोदा के हंसपुरा क्रॉसरोड्स पर की गई। पुलिस ने बताया कि एक कार की तलाशी के दौरान मेफेड्रोन बरामद की गई। आरोप है कि वाहन के जरिए बिना किसी वैध परमिट के ड्रग्स की खेप ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान कार में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान असलम (29), इमरान (28) और शहजाद (22) के रूप में हुई है। तीनों मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ नशीले पदार्थों के अवैध कब्जे और परिवहन के आरोप में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे मेफेड्रोन की खेप इमरान पठान उर्फ लाला के निर्देश पर अहमदाबाद पहुंचाने आए थे। इमरान पठान उर्फ लाला मध्य प्रदेश के मंदसौर की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है। पुलिस अब इस मामले में ड्रग्स की मूल सप्लाई कहां से हुई, अहमदाबाद में यह खेप किसे दी जानी थी और इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने में जुटी है।
क्राइम ब्रांच की जांच का मुख्य फोकस मेफेड्रोन की सप्लाई के पूरे नेटवर्क का पता लगाने पर है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका क्या थी और उनके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आगे की जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे पहले 27 अगस्त को अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने गुजरात फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संयुक्त कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि ये लोग हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाओं के निर्माण, खरीद और अंतरराज्यीय वितरण में शामिल थे। यह कार्रवाई गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के निर्देश और अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त की निगरानी में की गई थी।
मामला तब सामने आया था जब JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited ने 19 अगस्त को गुजरात फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में नकली NICARDIA RETARD 10 (Nifedipine Sustained Release Tablets IP 10 mg) के प्रसार और बिक्री की जानकारी दी गई थी। संबंधित दवा का बैच नंबर ACG25007 था, जिसका निर्माण जून 2025 में हुआ था और इसकी एक्सपायरी मई 2028 बताई गई थी।
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