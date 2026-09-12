Garba Controversy: गरबा विवाद पर आनंद दुबे का सवाल- जब इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं तो गरबा में आकर क्या करेंगे

उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जीवों का सम्मान होना चाहिए। पर्यावरण को भी हम भगवान की तरह पूजते हैं। पहले साधु-संत वृक्षों से भी बात करते थे, लेकिन अब यह परंपरा धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है। कई देशों में जिन पशु-पक्षियों का हम सम्मान करते हैं और भगवान की तरह पूजा करते हैं, उन्हें भी लोग खा जाते हैं। आनंद दुबे ने कहा कि जिसे खाना है, वह खाए। यह उसका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जो नहीं खा रहा है, उसके सामने तो नहीं खाना चाहिए। जो सात्विक है, उसे सात्विक रहने देना चाहिए और जो तामसी है, उसे तामसी रहने दें। एक ही देश में सभी लोग रहते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आनंद दुबे ने कहा कि ब्रिक्स कई देशों का समूह है, जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरा मानना है कि सकारात्मक चर्चा हो रही है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि रूस से हमारे देश को क्या-क्या लाभ मिल सकता है।