बागेश्वर बाबा की तस्वीर जलाने पर भड़के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पुलिस आयुक्त को आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश

उन्होंने कहा कि राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति का दौर अब खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को साधु-संतों और भगवा रंग का अपमान करने से पहले सोचने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को लेकर राजनीतिक विरोध अपनी जगह हो सकता है, लेकिन किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान करने या उसकी तस्वीर जलाने जैसी घटनाओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल, बागेश्वर बाबा ने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहार से बचने की सलाह दी थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दलों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भवानीपुर थाने के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। इसी दौरान उनकी तस्वीर जलाने का आरोप सामने आया।