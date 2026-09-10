पश्चिम बंगाल में अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों-कर्मचारियों का तबादला कर सकेगी शुभेंदु सरकार, विधानसभा में पास हुआ बिल

University Teacher Transfer Bill Passed:पश्चिम बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बिल पास किया। इस बिल के तहत राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे नए विश्वविद्यालयों को अनुभवी शिक्षकों का लाभ मिलेगा। 'वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज (एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' को विशेष विधानसभा सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने पेश किया था। राज्य कैबिनेट ने इस बिल को 8 सितंबर को मंजूरी दी थी। लेकिन इस विधेयक को लेकर शिक्षक संगठनों ने चिंता जताई है, उनका मानना है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है।