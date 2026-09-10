CJP प्रोटेस्ट में 14 साल की लड़की को डराने-धमकाने का मामला पहुंचा SC, CJI सूर्यकांत ने कहा- हल्के में नहीं लिया जा सकता

14 साल की लड़की का मामला उस समय चर्चा में आया। जब राइट-विंग इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उसके पिता के साथ मारपीट का दावा किया था। ऐसे में मारपीट और हिंसा के मामले में भारद्वाज के खिलाफ BNS की धारा 115(2) और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि लड़की और उसके पिता ने CJP नेताओं के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद मामले में और गंभीर धाराएं जोड़ी गईं। भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।