Xi Jinping India Visit: 12-13 सितंबर को भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, BRICS शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

Xi Jinping: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान वह BRICS Summit में भाग लेंगे। भारत में होने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में BRICS देशों के बीच सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। शी जिनपिंग की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के संबंधों पर पूरी दुनिया की नजर है। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच संभावित बातचीत को भी अहम माना जा रहा है।