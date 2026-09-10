Iran War: अमेरिका की नजरों में धूल झोंककर ईरान कैसे चीन से खरीद रहा अरबों का सामान, सामने आया बड़ा खेल

चीनी सरकारी तेल कंपनी झुहाई झेनरोंग के नाम पर एक खरीदार हर महीने करोड़ों डॉलर की रकम चुशिन नाम की एक अज्ञात फर्म में जमा करता है। यह रकम हांगकांग में रजिस्टर्ड एक कंपनी के जरिए आती है, जो ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी है।