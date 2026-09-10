ट्रंप का चुनावी दांव! रिपब्लिकन जीते तो हर अमेरिकी को मिलेंगे ₹5 लाख, खर्च होगा 1.35 ट्रिलियन डॉलर

अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल के दो साल बाद मिडटर्म चुनाव होते हैं, जिनमें प्रतिनिधि सभा की सभी और सीनेट की एक-तिहाई सीटों पर वोटिंग होती है। आमतौर पर सत्ताधारी राष्ट्रपति की पार्टी इन चुनावों में अपनी सीटें गंवाती है। यही वजह है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट में अपना बहुमत बचाने के लिए उन्होंने इस बड़े वित्तीय कार्ड का दांव खेला है। इससे पहले भी ट्रंप 2,000 डॉलर के नागरिक डिविडेंड और सैनिकों के लिए 1,776 डॉलर के वॉरियर डिविडेंड की घोषणा कर चुके हैं।