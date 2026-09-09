भारत में BRICS की बड़ी बैठक, ईरान-UAE के विवाद पर रूस ने जताई उम्मीद- निकलेगा रास्ता

इस बार भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा यह शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से तीन बड़े मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। पहले क्षेत्र के तहत राजनीति और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी, जिसमें आतंकवाद, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने और हाई-टेक संचार प्रणालियों की सुरक्षा पर मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा। दूसरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और वित्त शामिल हैं, जहां सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में कारोबार बढ़ाने और व्यापारिक को आसान करने की रणनीतियों पर बात होगी। तीसरे क्षेत्र के रूप में सांस्कृतिक और मानवीय संपर्कों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत 'BRICS ब्रेन एक्सचेंज', पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर कदम उठाना।