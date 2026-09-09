अमेरिकी सामान पर कनाडा ने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, PM मार्क कार्नी ने दिया US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब

Trump Canada Tariffs:अमेरिका और कनाडा में एकबार फिर व्यापार युद्ध तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही, इस महीने के अंत में कनाडाई सामानों पर 50 फीसदी लागू करने का ऐलान किया। कनाडा ने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया है। कनाडा ने भी पलटवार करते हुए करीब 700 से ज्यादा अमेरिकी उत्पादों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लागू कर दिया है। यह टैरिफ बीते 8 सितंबर से लागू हो गया है।