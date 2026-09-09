यमन-सऊदी तनाव चरम पर-हूती हमलों के जवाब में सऊदी गठबंधन ने मारिब पर बरसाए बम

यह तनाव ऐसे समय बढ़ा है जब यमन में सरकारी बलों और हूती लड़ाकों के बीच संघर्ष लगातार व्यापक होता जा रहा है। सरकारी बलों ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने उत्तरी अल-जौफ प्रांत के अल-यतमा क्षेत्र पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके अलावा पश्चिमी यमन के अन्य मोर्चों पर भी लड़ाई जारी है, जहां हूती लड़ाके रणनीतिक रूप से अहम बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास सरकार-नियंत्रित इलाकों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि यमन 2014 के अंत से गृहयुद्ध की चपेट में है, जब हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने सैन्य हस्तक्षेप किया था।