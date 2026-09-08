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9/11 की 25वीं बरसी से पहले ट्रंप का बड़ा ऐलान, ‘ईरान कभी नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार’

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। 9/11 की 25वीं बरसी से पहले ट्रंप ने अमेरिकी सेना की नाकेबंदी अभियान की सराहना की।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 08, 2026

US Iran Tensions

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकेगा, photo: Chatgpt

Trump Iran Statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेहरान को कड़ी सजा दी जा चुकी है और इसके लिए अमेरिकी सेना की सराहना की, जिसने उनके अनुसार बेहद प्रभावी नाकेबंदी लागू की है।

'स्टील अक्रॉस अमेरिका' कार्यक्रम में संबोधन

ट्रंप ने ये टिप्पणियां वॉशिंगटन में आयोजित 'स्टील अक्रॉस अमेरिका' कार्यक्रम के दौरान कीं। यह आयोजन 11 सितंबर के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी से ठीक पहले हुआ, जिसमें बचावकर्मी, सैन्यकर्मी और पीड़ितों के परिजन शामिल हुए। राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन अब उसके पास ऐसा कोई अवसर शेष नहीं बचा है। उन्होंने नाकेबंदी अभियान को उम्मीद से कहीं ज़्यादा कारगर बताया, हालांकि ईरान के खिलाफ चलाए गए अभियानों का कोई विस्तृत ब्योरा साझा नहीं किया।

9/11 पीड़ितों को श्रद्धांजलि

अपने भाषण का बड़ा हिस्सा ट्रंप ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और फ्लाइट 93 पर हुए हमलों में मारे गए करीब 3,000 लोगों को समर्पित किया। कार्यक्रम में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के मलबे से निकाला गया 16,000 पाउंड वजनी स्टील बीम भी प्रदर्शित किया गया, जिसे स्मृति स्वरूप देशभर में घुमाया जा रहा है।

शहीद फायरफाइटर को मरणोपरांत सम्मान

राष्ट्रपति ने घोषणा की कि कोस्ट गार्ड के एक नए फास्ट रिस्पॉन्स कटर का नाम जेफ्री पलाज़ो के नाम पर रखा जाएगा, जो न्यूयॉर्क के फायरफाइटर और कोस्ट गार्ड रिज़र्विस्ट थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बचाव कार्य के दौरान शहीद हो गए थे। इसके अलावा, 24 वर्षीय वेल्स क्राउथर, जिन्हें "लाल बंदाना पहने व्यक्ति" के रूप में याद किया जाता है, को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। क्राउथर ने साउथ टावर से कई लोगों को सुरक्षित निकाला था और इमारत गिरने से उनकी मौत हो गई थी। यह सम्मान उनकी मां एलिसन और बहन पेज ने ग्रहण किया।

गौरतलब है कि 9/11 हमले अल-कायदा से जुड़े 19 अपहरणकर्ताओं ने अंजाम दिए थे, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किए और अपनी सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव किए।

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Updated on:

08 Sept 2026 11:41 pm

Published on:

08 Sept 2026 11:41 pm

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