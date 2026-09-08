9/11 की 25वीं बरसी से पहले ट्रंप का बड़ा ऐलान, ‘ईरान कभी नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार’

राष्ट्रपति ने घोषणा की कि कोस्ट गार्ड के एक नए फास्ट रिस्पॉन्स कटर का नाम जेफ्री पलाज़ो के नाम पर रखा जाएगा, जो न्यूयॉर्क के फायरफाइटर और कोस्ट गार्ड रिज़र्विस्ट थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बचाव कार्य के दौरान शहीद हो गए थे। इसके अलावा, 24 वर्षीय वेल्स क्राउथर, जिन्हें "लाल बंदाना पहने व्यक्ति" के रूप में याद किया जाता है, को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। क्राउथर ने साउथ टावर से कई लोगों को सुरक्षित निकाला था और इमारत गिरने से उनकी मौत हो गई थी। यह सम्मान उनकी मां एलिसन और बहन पेज ने ग्रहण किया।