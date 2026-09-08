हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश और बना आग का गोला, मलेशिया में 5 लोगों की मौत

हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आग का गोला बन गया और धूं-धूं कर जलने लगा। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट की टीम कुछ देर बाद घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे के समय 'फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस' के इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 4 अन्य लोग हेल्थ मिनिस्ट्री के सदस्य थे। इनमें एक मेडिकल ऑफिसर, एक असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर और दो नर्स शामिल हैं। चारों आधिकारिक ड्यूटी पर थे। सभी लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जिसकी पुष्टि हो गई है। मृतकों के नाम और अन्य डिटेल्स अभी उजागर नहीं की गई हैं। हालांकि सभी के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है जिससे उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी जा सके।