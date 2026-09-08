ब्रिटेन और फ्रांस ने इजरायली बस्तियों के उत्पादों पर लगाया बैन, वेस्ट बैंक में ‘जातीय सफाए’ पर उठाए सवाल

एड मिलिबैंड ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि ब्रिटेन अब वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों से आने वाले सामान के आयात पर रोक लगाएगा। उन्होंने कहा कि इन बस्तियों के विस्तार का विरोध करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मिलिबैंड ने कहा कि ब्रिटेन प्रतिबंधों की एक व्यवस्था लागू करेगा, जिसमें धार्मिक आधार पर उचित छूट के प्रावधान भी शामिल होंगे। एड मिलिबैंड ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्ज़े को पूरी तरह से अवैध बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिक नहीं चाहेंगे कि उनकी दुकानों में अवैध बस्तियों से आए उत्पादों की बिक्री से इस कब्जे को बढ़ावा मिले।