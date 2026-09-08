मणिपुरी संगीतकार हत्याकांड: राहुल गांधी के सवाल पर किरेन रिजिजू का पलटवार, बोले- पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय, न करें राजनीति

Musician Vikram Singh Death Case: मणिपुर के मशहूर 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों और ढाबे के स्टाफ द्वारा कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना के बाद दिल्ली की कानून-व्यवस्था और पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय हैं और घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए।