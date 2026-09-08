मणिपुरी संगीतकार हत्याकांड: राहुल गांधी के सवाल पर किरेन रिजिजू का पलटवार, बोले- पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय, न करें राजनीति

राहुल गांधी और किरेन रिजिजू (फोटो- IANS/ANI)
Musician Vikram Singh Death Case: मणिपुर के मशहूर 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों और ढाबे के स्टाफ द्वारा कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना के बाद दिल्ली की कानून-व्यवस्था और पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय हैं और घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मणिपुर के जाने-माने संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह अपने घर के बाहर शोर मचा रहे लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध करने नीचे गए थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया।
राहुल गांधी ने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में एक पिता की उसके अपने घर के बाहर हत्या कर दी गई। ऐसी कई घटनाओं के बाद अब दिल्ली में रहने वाला पूर्वोत्तर का हर परिवार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या हम यहां सुरक्षित हैं?" राहुल ने सवाल किया कि अमित शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पूर्वोत्तर के नागरिकों के खिलाफ बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह राजनीतिक बयानबाजी का समय नहीं है। उन्होंने बताया कि इसमें शामिल डिलीवरी करने वाले और ढाबे के कर्मचारी देश के अलग-अलग राज्यों से हैं और यह दुखद घटना देर रात हुई बहस के बाद हुई।
रिजिजू ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट के लोग भी भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि किसी की जान जाना एक गंभीर मामला है, न कि राजनीति करने का मंच। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी हर दुखद घटना में बीजेपी को क्यों घसीटते हैं और कहा कि जब कोई दुखद घटना होती है, तो प्राथमिकता तुरंत कार्रवाई करने की होनी चाहिए। पुलिस ने भाग रहे संदिग्धों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। जैसे ही विक्रम सिंह के बेटे ने PCR कॉल की, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और भाग रहे आरोपी को हिरासत में ले लिया। रिजिजू ने बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ चार्जशीट की समय-सीमा पर चर्चा की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए 8 से 9 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि अब पुरानी व्यवस्था नहीं रही। अब तुरंत कार्रवाई के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के अंदर 'नॉर्थ-ईस्ट स्पेशल पुलिस सेल' लगातार संपर्क बनाए रखती है और इस क्षेत्र के लोगों से जुड़ी किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने दिवंगत संगीतकार विक्रम सिंह के शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवार को बिना किसी देरी के न्याय दिलाया जाएगा।
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