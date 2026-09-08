Russia-Ukraine War: रूस की सेना में अभी भी करीब दो दर्जन भारतीय, MEA ने कहा- वतन वापसी का प्रयास जारी

रणधीर जायसवाल ने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता संघर्ष में शामिल पक्षों को ही तय करना होगा, लेकिन भारत किसी भी रचनात्मक सुझाव पर विचार करने के लिए दोनों पक्षों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। जायसवाल ने कहा कि शांति का रास्ता पक्षों को खुद ही खोजना होगा, हालांकि अगर भारत युद्ध खत्म करने में कोई मददगार भूमिका निभा सकता है, तो वह ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत यूक्रेन और रूस, दोनों के लगातार संपर्क में है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई ऐसे विचार या सुझाव हैं जो इस संघर्ष को सुलझाने में मदद कर सकते हैं।