Video: रैंप पर PM मोदी की धमाकेदार एंट्री, बजा ‘धुरंधर’ का गाना, झूम उठे जेन-जी

प्रधानमंत्री ने युवाओं से गलत जानकारी से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठी बातों के जरिए भ्रम पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में युवाओं को सच का साथ देना चाहिए। पीएम मोदी की इस टिप्पणी को कांग्रेस और राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। बता दें इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया। इनकी कुल लंबाई 326 किलोमीटर है। परियोजना पर 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं।