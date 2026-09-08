PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी के मुंबई कार्यक्रम से पहले दो लोग हिरासत में, एक के पास मिली बंदूक, PMO की फर्जी ID का भी दावा

PM Modi Mumbai Event: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। मुंबई के बीकेसी स्थित उस जगह के आसपास से दो लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है, जहां आज पीएम मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के पास बंदूक मिलने की बात कही जा रही है। वहीं, दूसरे व्यक्ति पर खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बताने का आरोप है।