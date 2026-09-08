वडोदरा: PM मोदी ने दी 35 हजार करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बोले- ‘झूठ की गूंज’ नहीं, सच की गर्जना के साथ बढ़ रहा युवा

प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को लेकर कहा कि भारत की आने वाली पीढ़ी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि AI में विशेषज्ञता की जरूरत केवल आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कृषि, स्वास्थ्य, विनिर्माण और रोबोटिक्स सहित कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि AI में महारत रखने वाला युवा कृषि के लिए नए समाधान तैयार कर सकता है, हेल्थकेयर सेक्टर में नई तकनीक विकसित कर सकता है और विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ा सकता है। इसके अलावा युवा रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप शुरू कर रोजगार और नए कारोबारी अवसर पैदा कर सकते हैं।